Khimki - CSKA maç sonucu: 4-2 | Yusuf Yazıcı'nın golü yeterli olmadı
Rusya Premier Lig'in 24. hafta mücadelesinde Khimki sahasında CSKA'yı ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-2'lik skorla kazandı. Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı takımı adına gollerine devam etmesine rağmen CSKA'nın mağlubiyetine engel olamadı. 25 yaşındaki yıldız futbolcu son 6 maçta 8 gol atarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Rusya Premier Lig'in 24. hafta mücadelesinde Khimki sahasında CSKA'yı ağırladı. Mücadeleye hızlı başlayan taraf ev sahibi ekip oldu ve Sadygov ile 9. dakikada 1-0 öne geçti.
Golün ardından CSKA ataklarını sıklaştırdı ve ilk olarak 32. dakikada Ushakov ile beraberliği yakaladı. Ardından 44. dakikada Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın penaltıdan attığı golle 2-1 öne geçti. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da sonucu oldu. Bu golle Yusuf Yazıcı ligdeki 8. golünü kaydetmiş oldu.
Soyunma odasından daha iştahlı dönen taraf ev sahibi Khimki oldu. 54. ve 86. dakikada Rudenko ve 80. dakikada Sabovic'in gollerine engel olmayan CSKA sahadan 4-2'lik skorla mağlup ayrıldı.