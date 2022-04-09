Rusya Premier Lig'in 24. hafta mücadelesinde Khimki sahasında CSKA'yı ağırladı. Mücadeleye hızlı başlayan taraf ev sahibi ekip oldu ve Sadygov ile 9. dakikada 1-0 öne geçti.

Golün ardından CSKA ataklarını sıklaştırdı ve ilk olarak 32. dakikada Ushakov ile beraberliği yakaladı. Ardından 44. dakikada Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın penaltıdan attığı golle 2-1 öne geçti. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da sonucu oldu. Bu golle Yusuf Yazıcı ligdeki 8. golünü kaydetmiş oldu.

Soyunma odasından daha iştahlı dönen taraf ev sahibi Khimki oldu. 54. ve 86. dakikada Rudenko ve 80. dakikada Sabovic'in gollerine engel olmayan CSKA sahadan 4-2'lik skorla mağlup ayrıldı.







