THY EuroLeague takımlarından Khimki Basket'e Anthony Gill’den kötü haber geldi.
Rus ekibi, ABD'li basketbolcunun 3 hafta süreyle parkelerden uzak kalacağını açıkladı.
Khimki'de yıldız oyuncu Shved de sakat isimler arasında bulunuyor.
THY EuroLeague takımlarından Khimki Basket'e Anthony Gill’den kötü haber geldi.
Rus ekibi, ABD'li basketbolcunun 3 hafta süreyle parkelerden uzak kalacağını açıkladı.
Khimki'de yıldız oyuncu Shved de sakat isimler arasında bulunuyor.
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