Khimki Basket'e Anthony Gill’den kötü haber

Rus takımı Khimki Basket'e Anthony Gill’den kötü haber geldi.

09 Aralık 2018, Pazar 12:13
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Khimki Basket'e Anthony Gill’den kötü haber

THY EuroLeague takımlarından Khimki Basket'e Anthony Gill’den kötü haber geldi.

Rus ekibi, ABD'li basketbolcunun 3 hafta süreyle parkelerden uzak kalacağını açıkladı.

Khimki'de yıldız oyuncu Shved de sakat isimler arasında bulunuyor.

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