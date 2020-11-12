Khimki - AX Armani Exchange Milan maçı ertelendi

Turkish Airlines EuroLeague'in 8. maç döneminde Khimki Moskova ile AX Armani Exchange Milan arasında oynanması beklenen mücadele ertelendi. Daha öncesinde 13 Kasım Cuma günü oynanması gereken mücadele, Milan'da corona virüs vakaları nedeniyle takıma uygulanan karantinaya istinaden ertelendi.

Milan'ın 5. maç döneminden ertelenen Zenit maçını da 11 Kasım Çarşamba günü oynaması beklenirken o karşılaşma da ikinci kez ertelenmek durumunda kalmıştı. İki maçın da yeni tarihleri EuroLeague tarafından ilerleyen günlerde açıklanacak.