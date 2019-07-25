Khedira transferi neredeyse bitti!

Fenerbahçe'nin transferde hız kesmeye niyeti yok. 6 numaraya kaliteli bir takviye yapmayı kafasına koyan Sarı-Lacivertliler, Sami Khedira için markajını yükseltti. Marsilya’daki Luiz Gustavo’da işlerin sarpa sarması nedeniyle öncelik Tunus asıllı Alman Khedira’ya verildi. İtalyan, Alman ve Tunus medyasında, Khedira’nın Fenerbahçe forması giymeye çok yakın olduğu konusunda birleşildi. Önümüzdeki günlerde de temasların netlik kazanacağı aktarıldı.

ORTA SAHA ARTIK KALABALIK

Juventus’ta geçtiğimiz sezonda çok az şans bulan Sami Khedira, Rabiot ve Ramsey’nin gelmesinden sonra iyice gözden düştü. Almanya’dan ‘augsburger-allgemeine’ sitesi, o bölgede Emre Can’ın da favori isimlerden olduğunu belirterek, Khedira’nın tercihini Fenerbahçe’den yana kullanacağını savundu. Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan oyuncu için bu sitede, “Neredeyse kesin ayrıldı” ifadeleri yer aldı. Tunus ve İtalya’da da buna benzer bilgilerin olması dikkat çekti...

ÇİN’DEN DE TEKLİFLER ALIYOR

Sky Sport Italia, Bundesliga takımlarının onun beklentilerini karşılamakta zorlandığını, F.Bahçe’nin en ciddi takım olduğunu belirtiyor. Tunus’tan ‘focus’ sitesi de Çin’den gelen birçok önemli teklif olduğunu, Fenerbahçe’nin daha rekabetçi bir takım olduğunu aktardı. Juventus ile mukavelesi 2021’de tamamlanacak 32 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, Juventus’tan ayrılmak istemese de tercihini kısa sürede yapmak zorunda.