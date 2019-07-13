Khedira kararını verdi

İtalya Serie A devi Juventus’la 2021 yılana kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen ayrılık kararı alan Sami Khedira’ya Süper Lig’den Beşiktaş ve Fenerbahçe talip olmuştu.

13 Temmuz 2019, Cumartesi 06:01
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Khedira kararını verdi

 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, geleceğiyle ilgili olarak kararını verdi. İtalya basınında yer alan habere göre; tecrübeli oyuncu, Beşiktaş ve Fenerbahçe’den gelen teklifleri kabul etmedi. Haberde Khedira’nın Bundesliga’ya dönmek istediği ifade edildi. Alman oyuncu, Stuttgart’tan Real Madrid’e transfer olmuş ve İspanyol devinde 5 sezon forma giydikten sonra Juventus ile sözleşme imzalamıştı. Khedira, 4 sezondur da Juventus’un formasını giyiyordu.

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