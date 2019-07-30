Khedira, Arsenal yolunda

İtalyan basınındaki haberlere göre Topçular, hem Khedira hem de Juventus ile temas kurdu. Tecrübeli futbolcuyu kadroda düşünmeyen Juve’nin, Arsenal’e her türlü kolaylığı sağlamaya hazır olduğu kaydedildi. Almanya’da Stuttgart, İspanya’da Real Madrid ve İtalya’da Juventus forması giyen 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun, İngiltere’de oynamaya sıcak baktığı ve Arsenal’e ‘Evet’ deme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.