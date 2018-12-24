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Khabib Nurmagomedov, Diriliş Ertuğrul setinde

TRT 1'in popüler dizisi Diriliş Ertuğrul'un hayranlarından olan UFC Hafif Sıklet Dünya Şampiyonu Khabib Nurmagomedov dizi setini ziyaret etti.

24 Aralık 2018, Pazartesi 14:52
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Khabib Nurmagomedov, Diriliş Ertuğrul setinde

Nurmagomedov, sete giderek oyuncular ve yapımcı Mehmet Bozdağ ile görüştü.

Mehmet Bozdağ, Khabib Nurmagomedov ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medyadan takipçileri ile paylaştı. Bozdağ'ın fotoğrafına binlerce beğeni ve yorum geldi.

Bozdağ paylaşımında "UFC Dünya şampiyonu Khabib Nurmagomedov kardeşimizi Diriliş Ertuğrul setinde ağırladık. Başarılarıyla gurur duyduğumuz Khabib kardeşimizi film platomuzda misafir etmekten büyük şeref duydum" ifadelerini kullandı.

Nurmagomedov, geçtiğimiz aylarda Conor McGregor'ı yenerek dünya şampiyonu olmuştu.

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