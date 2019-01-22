Barcelona , Sassuolo 'nun deneyimli oyuncusu Kevin-Prince Boateng'i renklerine bağladığını resmen duyurdu.

Bilindiği üzere Boateng, yaptığı açıklamayla Barcelona'ya transfer olduğunu duyurmuştu.

Sky Sports 'a konuşan Boateng, "Barça, ben geliyorum! Sassuolo'ya teşekkür ederim. Veda etmek üzücü ama Barcelona çok özel bir şans. Bana Real Madrid'i sormayın. Sadece Barcelona'yı düşünüyorum. Umarım Bernabeu'daki Clasico'da gol atarım." demişti.