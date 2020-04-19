Kevin-Prince Boateng: Daha yapacak çok şeyimiz var

Kara Kartal’ın ara transfer döneminde İtalya Serie A ekibi Fiorentina’dan kadrosuna kazandırdığı Kevin-Prince Boateng, Siyah-Beyazlılar’daki günleri ve hedefleriyle ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.Dün öğle saatlerinde Beşiktaş Kulübü’nün Instagram canlı yayınında takım menaceri Halil Yazıcıoğlu’na açıklamalarda bulunan Ganalı hücum oyuncusu, ilk olarak bulunduğu İtalya’yı yorumladı. Yaklaşık 2 hafta önce özel uçaklaTürkiye’den ayrılıp bu ülkeye giden 33 yaşındaki futbolcu, “Bir çok yer kapalı. Sadece acil ihtiyaç olan yerler açık”diye konuştu.

‘Mücadele anlamında ön safta yer almalıyız’

Ülkesi Gana’nın koronavirüsle ilgili durumu hakkında konuşan Boateng, “Durum İtalya ve Avrupa’daki kadar kötü değil. Bazı vakalara rastlandı. Oradakilerle iletişim halindeyiz. Yardım kampanyalarına destek olmaya çalışıyorum. Sürekli bir iletişimim var” şeklinde konuştu.

Oyuncular olarak mücadele kısmında ön safta yer almaları gerektiğini belirten yıldız futbolcu, “Ünlü insanlarız. Bu, bizi rol model yapıyor. Çok şanslıyız bu bakımdan. Finansal getirimizden dolayı toplumda farklı statümüz var. Katkı yapma anlamında rol model olmalıyız. Yardım için maç organize etmek isterdim. Şu anda öyle bir şans yok tabi. Şarkıcılar bu anlamda çok şanslı. Yalnızlar ve organizasyonlar yapabiliyorlar” dedi.

‘Futbol oynamayı çok özledim’

Korona virüs nedeniyle futbola verilen arada futbolu çok özlediğini belirten tecrübeli futbolcu, “Açık ara futbolu çok özledim. Hayatım boyunca her gün yaptığımız bir iş. Sahayı, taraftarlarımızla iletişimi, topa dokunmayı, sahaya mücadele için çıkmayı özledim. Uzak kaldığında etkiliyor. Bu gerçekten kolay bir şey değil. Futbolu, sahada olmayı çok özledim” ifadelerini kullandı.

Kara Kartal’da 10 maçta 45 dakika üzeri oynaması halinde kontratı otomatik olarak uzayacak olan Boateng, yeni sezonda da Beşiktaş’ta olacağının sinyallerini de vermeyi ihmal etmedi.

‘Sağlıklı kalın, evde kalın’

Beşiktaş taraftarına da mesaj gönderen Prince Boateng, “Güçlü kalın, sağlıklı kalın, evde kalın .Boateng ve Beşiktaş’ın yapacağı daha çok şey var. Ben Frankfurt’ta oynarken, bir şey söylemiştim, ’Kupayı kazanacağız.’ Bana kimse inanmadı. Ama kupayı kazandık. Lig tekrar başladığında Boateng ve Beşiktaş olarak birçok şey yapacağız. Şampiyon olacağız. Şampiyon olduktan sonra da inanılmaz bir kutlama yapacağız”açıklamasında bulundu.

Deneyimli futbolcu, evde günleri kart, langırt gibi oyunlar oynayarak geçirdiklerini belirtti. Boateng, bu süreçte Türkçe’sinide ilerletme konusunda çalışmalar yaptığını ifade etti. Yıldız futbolcu eski maçları ve Messi, Ronaldo ve Ibrahimovic’in attığı en güzel golleri izlediğini de sözlerine ekledi.