Kevin-Prince Boateng: 3 yıl daha kalmak isterim

32 yaşındaki futbolcu, “Gelmeden önce bana ’Takımın üzerinde çok büyük baskı var, takım ligde iyi gitmiyor ve sıralamada iyi değil’ denildi. Ancak buraya geldikten sonra şunu gördüm, pozitif bir atmosfer var. Birliktelik ve arkadaşlık anlamında takımda durum çok iyi. Bunu başarmak zordur. İşler kötü giderken bu birlikteliği ve takımdaşlığı sağlamak zordur. Burada bunu gördüm. Sergen hocanın gelmiş olması burada çok büyük bir heyecan ve coşkuya neden oldu” diye konuştu.

‘Sergen Yalçın’la birbirimizi iyi anlıyoruz’

Sergen Yalçın’la birbirlerini tanıma aşamasında olduklarını belirten Ganalı futbolcu, “Hoca yeni geldi, ben takıma yeni katıldım. Önemli olan şu, birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Hocanın benden ne talep ettiğini, ne tip bir oyun istediğini çok iyi anlayabiliyorum. Aşağı yukarı bir aylık sürecin sonunda ilişkimiz daha iyi bir noktaya gelecek. Hocanın kulüp için ne kadar büyük bir sembol olduğunu gayet iyi biliyorum. Hocanın burada olması, buradaki varlığı kulübü gerçekten tekrar ayağa kaldırdı. Atmosferde bunun da etkisi var. Burada çok iyi karşılandım. Uzun zamandır buradaymışım gibi hissediyorum. Şimdi bizim yapmamız gereken maç maç ilerleyip bunu yukarı taşımak. Bu pozitif ve güzel duyguları her maça taşımak” dedi.

‘Daha iyisini hayal edemezdim’

Kara Kartal’da çıktığı ilk maçında golle tanışmasının kendisini çok mutlu ettiğini kaydeden Boateng, “Harika bir başlangıç oldu. Daha iyisini hayal edemezdim. Maçı kazanmak en önemlisiydi ve ben de buna katkı yaptım. Bu da beni çok mutlu etti. Gol atmak futbolcuyu her zaman mutlu eder ama ben bir takım oyuncusuyum. Benim gol atmam ve takımın kazanması beni çok mutlu etti.” ifadelerini kullandı.

‘Önceden de gelebilirdim’

Siyah-Beyazlılar’ın transfer gündemine daha önce girmesini de yorumlayan Boateng, “Hiçbir zaman geç kalmış olmazsınız ama tabii ki maçtaki atmosferi görünce ’Daha önce gelebilirmişim’ dedim. Şimdi buradaki pozitif havayı görünce burada mümkün olduğunca en uzun süre kalmak isterim. 3 yıl boyunca kalmak isterim ama tabii ki eşime de sormam gerekir” değerlendirmesinde bulundu.

‘Şampiyonluktan sonra düşüneceğim...’

Gaziantep maçının ardından Almanya’daki arkadaşlarının kendisini aradığını belirten Boateng, “Berlin’deki arkadaşlarım aradı ve maçtan sonra da 50 tane mesaj vardı, ’nihayet evini buldun’ diye” şeklinde konuştu. Kendisine gol hedefi koymadığını belirten Boateng, “Hedefim kazanabildiğimiz kadar maç kazanmak. Çok sıkıcı bir cevap ama futbolda böyledir” ifadelerini kullandı. Tecrübeli futbolcu, ‘Takım şampiyon olursa statta şarkı söyler misin?’ sorusuna ise, “Çok uzun bir yol var daha, şampiyon olduktan sonra bunu düşüneceğim” cevabını verdi.

‘10 numarada rahat hissediyorum'

Gaziantep FK maçının ikinci yarısında oyuna Adem Ljajic’in yerine giren Kevin-Prince Boateng, 10 numarada oynamayı sevdiğini belirterek, “Milan haricinde hiçbir takımda 10 numarada oynamadım. Günümüz futbolunda 10 numarada oyuncu kullanmak biraz zor. Takımlar buradaki oyuncularını biraz dönerek kullanıyor. Benim en rahat hissettiğim pozisyon 10 numara pozisyonu” şeklinde konuştu.