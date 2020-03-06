Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Kevin-Prince Boanteng, 2-1 galip geldikleri Ankaragücü maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Takım arkadaşlarına teşekkür eden Boateng, ''Galibiyetten dolayı çok mutluyuz. Kazanmak zorundaydık, kazanmak çok önemliydi. Kariyerimde oynadığım en kötü maçlarımdan biriydi, bunu kabul etmem lazım. Tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bana en güzel doğum günü hediyesini verdiler.''

Bir sonraki maçta gol atmak istediğini vurgulayan Ganalı oyuncu, "Bu akşam gol atamadım ama bir sonraki maçta atmaya çalışacağım. İç sahada olursa bu gol, daha iyi olur. Taraftarlar iç sahada gol atınca sevdiğim şarkıyı söylüyorlar." ifadelerini kullandı.



