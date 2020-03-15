Kevin N’Koudou’ya güven tam

Galatasaray derbisi öncesi Sergen Yalçın, Kevin N’Koudou’yla özel bir görüşme yaptı. N’Koudou’nun süratini kullanmasını isteyen Yalçın, bu noktada Burak Yılmaz ve Boateng’le de pozisyon üretmek istiyor.

15 Mart 2020, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
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Kevin N’Koudou’ya güven tam

Kara Kartal’ın hocası Sergen Yalçın, Galatasaray maçı öncesinde Kevin N’Koudou’yla da özel bir görüşme yaptı. Marcao-Donk ikilisinin arkasına atılacak toplarda N’Koudou’nun süratini kullanmasını isteyen Yalçın, bu noktada Burak Yılmaz ve Boateng’le de pozisyon üretmek istiyor. Fransız kanat oyuncusuna sık sık rakip ceza alanına girme talimatı veren Yalçın’ın, oyuncunun hızından yararlanıp hücum hattında istediğini almayı planladığı kaydedildi.

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