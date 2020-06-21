Genelde pozisyonların sonunu getirememesi nedeniyle eleştirilen Nkoudou, bu kez enfes bir gole imzasını attı. Bu maç öncesi ligde iki golü bulunan ve bunlardan birini sezonun ilk yarısında 1-0 kazanılan iç sahadaki Denizlispor maçına diğerini de yine ilk devrede 4-1 kazanılan Gençlerbirliği mücadelesinde atan yıldız oyuncu, 10 maç sonra golle tanıştı.

Dakikalar 67’yi gösterdiğinde kaptan Burak Yılmaz’la duvar pası yapan ve sol çaprazdan içeri giren Fransız oyuncu, havadaki topa bekletmeden harika vurdu ve Akhisar kalecisi Tolgahan’ı çaresiz bırakarak fileleri salladı. Nkoudou, 2 dakika sonra ise yerini Tyler Boyd’a bıraktı.