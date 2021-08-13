Süper Lig 'de 2021-22 sezonunun ilk golünü atan Beşiktaş 'ın yıldız oyuncusu Kevin N'Koudou, 3-0 galip geldikleri Çaykur Rizespor maçının ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Futbola ve taraftarların stadyumlara dönmesinin güzel olduğunu vurgulayan N'Koudou, ''Attığım golde bir ortanın geleceğini hissettim. Şutu çektim, fena da bir şut değildi bence. Bir kanat oyuncusu olarak daha fazla ceza sahasına girip gol atmaya çalışıyorum.'' dedi.

Rosier'in kardeşi gibi olduğunun altını çizen N'Koudou, "Rosier ile odada birlikte kalıyoruz, yine birlikteyken gol atarsak nasıl sevinelim diye düşündük, böyle bir gol sevincine karar verdik. İnşallah daha çok gol atarız ve attıkça değiştiririz. Rosier kardeşim gibidir, onu çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

26 yaşındaki oyuncu, yazın havanın çok sıcak olması sebebiyle saçlarını kazıttığını da sözlerine ekledi.







