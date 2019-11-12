Kevin N’Koudou: Özgüvenimiz yerine geldi

Süper Lig’in 11. haftasında Denizlispor’u N’Koudou’nun attığı şık golle 1-0 mağlup eden Beşiktaş’ta Fransız futbolcunun dönüşü, teknik ekibi mutlu etti.

Denizlispor karşısında 61. dakikada Caner Erkin’in yerine oyuna dahil olduktan sonra sol kanada hareketlilik getiren ve 70. dakikada rakibini şık bir çalımla geçerek topu filelere gönderen 24 yaşındaki kanat oyuncusu, taraftarı da coşturdu.

Karşılaşmanın ardından tribünlere giderek Siyah-Beyazlılar’a galibiyet 3’lüsü çektiren yıldız oyuncu, mücadelenin ardından görüşlerini basın mensuplarıyla paylaştı.

‘Tüm planımız zafer içindi’

Yıldız futbolcu, “Denizli maçı öncesinde tüm planımız, bu karşılaşmayı da kayıpsız geçip milli araya öyle gitmek üzerineydi. Bunu başardığımız için çok mutluyuz. Bu galibiyetle birlikte herkesin özgüveni tekrar yerine geldi. Çok çalışmaya devam edip milli ara sonrasında takım olarak galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz” sözlerini sarf etti.

Orhan Yıldırım