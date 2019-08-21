Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Beşiktaş bombayı patlattı. Schalke'nin yıldız futbolcusu Konoplyanka transferinden vazgeçen siyah-beyazlılar bir transferi daha duyurmaya hazırlanıyor. Kartal, Georges-Kevin N'Koudou'nun transferi için Tottenham kulübü ile prensip anlaşmasına vardı. 24 yaşındaki yıldızın transferi için Tottenham'a 5 milyon Euro bonservis ödeyecek olan Beşiktaş, N'Koudou'ya yıllık 1.8 milyon Euro ödeyecek. Oyuncunun bu gece İstanbul'a gelmesi ve yarın sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atması bekleniyor.

Kevin N'Koudou kimdir?

13 Şubat 1995 yılında Fransa'da dünyaya gelen Nkoudou, futbola Nantes takımında başladı. Tam adı Georges-Kévin Nkoudou Mbida olan yıldız isim, Nantes'da 2 sezonda toplam 32 maça çıktı ve 2 gol kaydetti. 2015 yılında ülkenin dev takımı Marsilya'nın dikkatini çeken genç yetenek, 1.5 milyon Euro karşılığında transfer oldu. Marsilya'da 41 maça çıkan yıldız futbolcu, 10 gol, 5 asist kaydedince Avrupa devlerini peşine taktı.

Tottenham, Marsilya formasıyla 41 maçta 10 gol, 5 asist kaydeden N'Koudou için 11 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

11 milyon Euro'ya Tottenham'a gitti

Tercihini Tottenham'dan yana kullanan başarılı futbolcu, İngiliz ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzaladı. Marsilya performasını İngiltere'de göstereyeyen N'Koudou, hocası Pochettino'nun gözüne giremeyince formaya hasret kaldı. Tottenham ile ilk sezonunda 17 maçta 1 asist yapan Fransız futbolcu, ardından kiralık oynadığı Burnley formasıyla 8 maçta gole katkı sağlayamadı. 24 yaşındaki oyuncu, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak gittiği Monaco'da sadece 3 maçta görev alabilmişti.