Süper Lig 'in 3. haftasında Beşiktaş sahasında Karagümrük'ü 4-1'lik skorla farklı mağlup etti. Maç sonrasında karşılaşmanın yıldızlarından birisi olan ve bir de gole imza atan Fransız futbolcu, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Takım için elinden geleni yaptığını söyleyen N'Koudou bu sezonun Beşiktaş için çok iyi bir sezon olacağını söyledi.

İşte N'Koudou'nun açıklamaları:

Çok iyi çalışıyoruz, çok iyi idman yaptık. Elimden gelenin en iyisini Beşiktaş için yapmaya çalışıyorum. Geçen yıl sakattım bekleneni yapamadım. Bu sene hazırlık kampından itibaren çok iyi çalıştım. Bugün de karşılığını alıyorum. Bu harika takıma yardımcı olduğum için çok mutluyum.

İnşallah bu sezon Beşiktaş için herkes adına iyi bir sezon olacak.

Rachid'le aynı dili konuştuğumuz için iyi bir ilişkimiz var. Saha kenarından da beni desteklediğinin farkındayım.