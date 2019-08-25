Beşiktaş’ın İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham’dan kadrosuna kattığı Kevin N’Koudou, çarşamba gecesi İstanbul’a gelmiş, ardından 1 günlük idmanın ardından önceki akşam Göztepe karşısında görev yapmıştı.

Sonradan oyuna dahil olduğu maçta sergilediği hırslı görüntüyle alkış toplayan Fransız kanat oyuncusu, karşılaşmanın ardından görüşlerini basın mensuplarıyla paylaştı.

N’Koudou, “Çok farklı bir atmosferde maça çıktım. Vodafone Park’ta taraftarımızın yarattığı havadan etkilendim. Buraya taraftarın isteğiyle geldim. Maçın ardından formamı bu yüzden onlara hediye ettim. Asıl hediye, sezon sonunda şampiyonluk kupasıyla olacak. Sezon bittiğinde kupayı yine taraftarımıza armağan edeceğim” sözlerini sarf etti.

Başarılı oyuncunun, cumartesi günü Rizespor’la oynanacak karşılaşmaya ilk 11’de çıkması bekleniyor.