Beşiktaş 'ta bu sezona iyi bir başlangıç yapan Kevin N’Koudou son haftalarda ise beklentilerin çok altında kalmıştı. Bundan dolayı eleştirilerin hedefinde bulunan Kamerunlu kanat oyuncusunun sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi uzatılmayacak.

N’Koudou’nun da şimdiden bazı Arap kulüpleriyle temas kurduğu ifade edildi.