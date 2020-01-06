Beşiktaş’ın sezon başında İngiltere Premier Ligi ekibi Tottenham’dan kadrosuna kattığı Kevin N’Koudou, Siyah-Beyazlılar’daki günleriyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Dün Antalya kampında Bein Sports’un sorularını yanıtlayan Fransız kanat oyuncusu, Türkiye tercihini de açıkladı. 24 yaşındaki futbolcu, “Burayı seçmemdeki en önemli etmenlerden biri Türkiye’nin Müslüman bir ülke olmasıydı. Sorunsuz şekilde dinimi yerine getirebiliyorum. Tottenham’da oynama keyfini kaybetmiştim, burada onu da yakaladığımı düşünüyorum. Buraya geldiğim için mutluyum. Türkiye; tanıdığım, bildiğim bir lig değildi ama teklif gelince bana taraftarlardan da bahsettiler. Şu ana dek güzel geçiyor” dedi.

‘Burak keşke genç olsaydı’

Ligdeki şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak da konuşan N’Koudou, lider Sivasspor’un 7 puan gerisinde olmalarını şu sözlerle yorumlayıp, “Şampiyonluk şansımız çok yüksek. Yeterli kaliteye sahibiz. Doğrudan rakibimiz olan takımları yenmemiz ve onlara üstünlük sağlamamız gerekiyor. 7 puanlık fark kapanmayacak bir fark değil. Burak Yılmaz keşke daha genç olsaydı. Kale önünde olağanüstü bir yeteneğe sahip. Tottenham’da oynarken, onun Galatasaray dönemindeki birkaç maçını izlemiştim. Gerçekten etkileyici. Genç olsa, bugün Avrupa’nın en iyi liglerinde oynayabilecek kaliteye sahip” diye konuştu.

‘Bu forma bir ayrıcalık’

“Bir oyuncu bir kulübün formasını giydiğinde o kulüp için her şeyini vermeli. Taraftarlar karşılıksız, her zaman destek veriyorlar. Taraftarların tutkusuna karşılık vermek için bir oyuncunun elinden geleni yapması lazım. Bu formayı giymek bir ayrıcalık, bir şans. Onları mutlu etmek için elinizden geleni yapmalısınız.”

‘Değer verdiğini hissettiriyor’

“Cenk Tosun, Everton’da çok oynama şansı bulamıyor. Beşiktaş döneminden onun çok iyi bir golcü olduğunu biliyorum. Premier Lig’de çok fazla gol sayısı yakalayabilecek bir oyuncu. Burak’la birlikte olması Türkiye milli takımı için de bir şans. Abdullah Avcı, modern bir teknik direktör. Sakin bir insan, oyunculara kendini iyi anlatabiliyor. İyi bir oyun vizyonu var. Ahmet Nur Çebi, oyuncularla çok yakın bir iletişim içinde. Bize değer verdiğini hissettiriyor. Maçlardan önce bize beklentilerini, isteklerini anlatıyor. Biz de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışarak buna karşılık vermeye çalışıyoruz.”

‘Diaby’le iletişimimiz iyi’

“İkimiz de Fransızca konuştuğumuz için Abdoulay Diaby ile iletişim kurmamız kolay. İkimiz de Paris’ten çıkmış insanlarız. Onunla aramızdaki ilişkiyi abi-kardeş olarak düşünebilirsiniz, o benden büyük. Ben burada genelde yalnızım ama Abdoulay ve ailesi beni hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. Hem iyi bir oyuncu, hem de iyi bir insan.”