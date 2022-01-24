Kariyerinde Everton, Fiorentina, Olympiakos gibi Avrupa kulüplerinde oynayan ve geçen sezonu Süper Lig 'de Gaziantep FK'da tamamlayan Kevin Mirallas, Portekiz ekiplerinden Moreirense'ye transfer oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada Kevin Mirallas ile anlaşmaya varıldığı ve Belçikalı futbolcu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Gaziantep FK formasıyla 31 maçta forma giyen Mirallas, 7 gol ve 6 asistlik performansa da imza atmıştı. 34 yaşındaki futbolcu 60 kez de Belçika Milli Tamkımı'nın formasını giymişti.

Portekiz'de Moreirense, 16 puanla 15. sırada bulunuyor.

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