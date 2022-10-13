Kevin Durant geçtiğimiz haftalarda Brooklyn Nets'ten ayrılmak istediğini belirtmişti.

Süreci iyi bir şekilde yöneten Nets, yıldız oyuncuyu kalmaya ikna etmişti.

New York Post'a açıklamalarda bulunan Durant, Ben Simmons ile ilgili şaşkınlık yaratan sözler söyledi.

34 yaşındaki tecrübeli oyuncu, hücumda pasifliğiyle eleştirilen Simmons için, "ona bebek bakıcılığı yapamam" ifadelerini kullandı.

Kevin Durant, "Simmons'a güveneceğim, pas atacağım ama kimseye bebek bakıcılığı yapmak için burada kalmadım. İstediği kadar şut kaçırsın, kimin umrunda. Biz onu agrasif seviyoruz." şeklinde konuştu..

25 yaşındaki Ben Simmons Philadelphia'da yaşadığı sorunların ardından, geçtiğimiz sezonun ortasında James Harden ile takaslanmıştı.

Takımın koçu Steve Nash'in ,Simmons'ı hazırlık maçlarında sürekli farklı rollerde denemesi dikkat çekmişti.

(TRT Spor)