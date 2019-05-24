Batı Konferansı'nda Portland TrailBlazers'ı 4-0 ile geçerek NBA Finalleri'ne yükselen Golden State Warriors'ta Kevin Durant, final serisinin ilk maçında forma giyemeyebilir.
Batı Konferansı Final Serisi'nde sakatlığı nedeniyle Portland TrailBlazers karşısında forma giyemeyen Kevin Durant'in tedavisinin sürdüğü ve ilk maça hazır olmasının zor gözüktüğü belirtildi.
İlk turda Clippers serisinin ikinci maçında sakatlanan DeMarcus Cousins'ın ise final serisine hazır olması bekleniyor.
30 Mayıs'ta başlayacak final serisinde Warriors'ın rakibi, Milwaukee Bucks - Toronto Raptors serisinin galibi olacak. Seride Raptors'ın 3-2'lik üstünlüğü bulunuyor.