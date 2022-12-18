Kevin Durant: 'EuroLeague, dünyanın en iyi ikinci basketbol ligi'

Yıldız oyuncu, playofflarda eski takım arkadaşı Mike James’i izlemek için AS Monaco – Olympiakos serisini yerinden takip etmişti. Ayrıca Durant, 2019 yılında bir diğer NBA oyuncusu Serge Ibaka’ya verdiği röportajda kariyerinin son senesini Avrupa’da, Barcelona’yla geçirmek istediğini söylemişti.

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Bu açıklamasından 3 yıl sonra konuya dair yeniden konuşan Durant, Avrupa’da oynama ihtimalinin çok düşük olduğunu söyledi: “O açıklamayı yaptığım dönemde kendimi fazla heyecanlı hissediyordum. Golden State Warriors‘la NBA şampiyonluğu yaşamıştım ve kariyerimin sonuna dair detaylı fikirlerim yoktu. EuroLeague basketboluna çok büyük saygı duyuyorum, EuroLeague’de oynayan arkadaşlarım var. Maçları izlemeyi de çok seviyorum ama bir gün Avrupa’da oynayacağımı sanmıyorum. 3 yıl önce bunun tersini söylediğimde kulağa daha hoş geliyordu.

Barcelona’dan çok fazla oyuncuyu tanımadığını söyleyen Durant, yine de Nikola Mirotic’i tanıdığını belirtti: “Yanlış bilmiyorsam Nikola (Mirotic) Barcelona’da oynuyor, açıkçası Barcelona’da oynayan oyuncuların çoğunu tanımıyorum. Eski takım arkadaşım Mike James’in maçlarını fırsat buldukça izlemeye çalışıyorum. James’in yanı sıra EuroLeague’de oynayan başka arkadaşlarım da var. Onlarla konuştuğum zaman şanslarını NBA’de denemeleri gerektiğini söylüyorum. EuroLeague, dünyanın en iyi ikinci basketbol ligi.” (Eurohoops)