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Kevin Durant, Brooklyn Nets ile anlaştığını açıkladı!

NBA'de serbest oyuncuların yeni takımlarını belirleyeceği "Free Agent" dönemi başlarken, Kevin Durant de merakla beklenen kararını verdi ve Brooklyn Nets'te oynayacağını açıkladı.

01 Temmuz 2019, Pazartesi 01:17 Son Güncelleme:
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Kevin Durant, Brooklyn Nets ile anlaştığını açıkladı!

Son üç yılda Golden State Warriors formasıyla iki NBA şampiyonluğu yaşarken iki de final MVP’si ödülünün sahibi olan süper yıldız Kevin Durant Brooklyn Nets ile anlaştı.

Yıldızlar buluşuyor

Anlaşma gereği Durant, Nets‘ten dört yılda 164 milyon dolar alacak. Yıldız isim Nets'te Kyrie Irving'le birlikte forma giyecek.

NBA finallerinde Toronto Raptors karşısında 5. maça kadar forma giyemeyen, bu maçta parkeye çıktıktan sonra tekrar sakatlanan Durant'in aşil tendonunda ciddi bir problem olduğu belirtilmişti.

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