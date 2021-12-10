Formula 1'de Max Verstappen ile Lewis Hamilton arasındaki şampiyonluk mücadelesinde kazananı belirleyecek olan Abu Dhabi Grand Prix'si öncesi Manchester City'nin yıldız futbolcusu Kevin de Bruyne favorisini açıkladı.

Belçikalı yıldız futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Red Bull pilotu Max Verstappen'i desteklediğini dile getirerek, Hollandalı pilota başarılar diledi.

Kevin de Bruyne paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Max, sana bu hafta sonu Abu Dhabi'deki yarışta başarılar diliyorum. Yarışlarınızdan çok keyif alıyorum. Lewis ile olan mücadeleniz harika. Ama ben hâla seni destekliyorum. Umarım bu hafta sonu sen kazanırsın ve dünya şampiyonluğunun tadını çıkarırsın"







