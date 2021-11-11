İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Old Trafford'da Manchester United'ı Bailly (k.k.) ve Bernardo Silva'nın golleriyle 2-0'lık skorla devirmeyi başaran Manchester City'nin Belçikalı yıldızı Kevin de Bruyne, maç hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

AS'ta yer alan habere göre bir Podcast'te Manchester derbisine nasıl hazırlandıkları hakkında konuşan Kevin de Bruyne, yalnızca 10 dakika taktik antrenman yaptıklarını dile getirerek, "Maçtan bir gün önce, genellikle rakibin nasıl oynadığına göre taktik çalışırız. United maçından önce Pep Guardiola, 'Nasıl oynayacaklarını bilmiyoruz, göreceğiz' dedi ve 10 dakika sonra antrenmanı bıraktık." ifadelerinde bulundu.

Belçikalı yıldız bu sezon Mancheter City forması ile çıktığı 14 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans göstermiş durumda.





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