Kevin De Bruyne Manchester City ile sözleşme uzatmaya yakın

Manchester City'nin orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne, sözleşme uzatma konusunda menajerinden yoksun görüşmeler yaptığını söyledi. Pep Guardiola'nın önemli bir parçası olan 28 yaşındaki futbolcu, daha uzun kontrat için hevesli.

Belçika'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki İngiltere maçından sonra konuşan Bruyne, "Manchester'da mutluyum. İyi bir kulüpteyim. Görüşmelerde çok uzak değiliz. Görüşmeleri kendim yapıyorum. City'de kalmak istiyorum, bu yüzden zor bir durum değil. Kalmak istemeseydim, birinin arabuluculuk yapması gerekirdi." ifadelerini kullandı.

2015 yılında Wolfsburg'tan transfer edilen Kevin De Bruyne'nin sözleşmesi 2023'te sona eriyor. Premier Lig'de 2019-2020 sezonunun en iyi futbolcusu ödülünü kazanan Belçikalı yıldız, bu sezon City ile 10 maçta 1 gol ve 4 asist üretti.

Xavi'den övgü

Barcelona'nın eski yıldızı Xavi, De Bruyne'yi dünyanın en iyi orta saha oyuncusu olarak gösterdi.

"Manchester City'den Kevin de Bruyne bana başka bir seviyede görünüyor, bir fark yaratabiliyor. O dünyanın en iyi orta saha oyuncusu. Pep dünyadaki en iyi menajerdir. Futbolu farklı kılmıştır. Aktardığı şeyler ve liderlik yeteneği için çok iyidir."

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