Keten tohumu son zamanlarda diyet listelerinin başında yer alıyor. Keten bitkisinin meyvelerinden elde edilen bu tohum Akdeniz ikliminde yetişmektedir. Özellikle ülkemizde, Suriye'de ve Mısır'da yetişmektedir. İçeriğinde pek çok farklı linmarin barındıran tohum çok sık tüketilmektedir.

Keten tohumu nasıl yenir ve nasıl tüketilir?

Fonksiyonel bir gıda olarak tanımlanan keten tohumu, vücudun temel besin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Hem katı hem de sıvı halde tüketilebilmektedir. Genellikle keten tohumunun yağı özellikle salatalarda kullanılmaktadır. Hotum halinde alarak ya da öğütülmüş keten tohumunu direkt olarak yiyebilirsiniz. Fakat direkt tüketimlerde 24 saat içerisinde bitmelidir. Aksi halde toksik etkileşime girer ve vücudunuza zarar verir.

Keten tohumu ekmek, börek, kurabiye gibi tuzlu hamur işlerinde de kullanılmaktadır. Özellikle keten tohumlu ekmeği duymayan yoktur. Keten tohumunu en lezzetli kılacağınız yemek pilavdır. Yaptığınız pirinç pilavının üzerine öğütülmüş keten tohumu serperek eşsiz bir lezzet ortaya çıkarabilirsiniz.

Keten tohumu zayıflatır mı?

En başında da belirttiğimiz gibi, keten tohumu genellikle diyet listelerinin başında yer alır. Çünkü içerisindeki linmarin tok tutar fakat kilo almanızı da engeller. Böylece karnınızın aç olduğunu hissetmezsiniz.

İştahınızı kesmek ve yemeklerden uzak durmak için keten tohumu tüketebilirsiniz. Eğer keten tohumu ile zayıflamak istiyorsanız sabah, öğlen ve akşamları yemek yemeden yarım saat önce 1 kaşık öğütülmüş keten tohumu yutabilir ya da yağından 1 kaşık içebilirsiniz. Ardından da bir bardak su içmeyi sakın unutmayın.

Keten tohumunun faydaları nelerdir?

Keten tohumu mineraller ve proteinler bakımından zengin bir içeriğe sahiptir. Ayrıca omega 3 yağı içerir ve genel yağ ortalaması %45 kadardır. Keten tohumunun faydaları saymakla bitmez;

Şifalı olduğu bilinen keten tohumu kalp sağlığınızı korur ve kalp hastalıklarının riskini azaltır, saçları, tırnakları ve cildi korur, bakım niteliği taşır,

Lifli yapısı sayesinde kolesterol ve kan şekerini dengeler,

Kanser önleyici bir etkiye sahiptir,

Kabızlığı engelleyerek bağırsakların rahatlamasını sağlar,

Keten tohumu linmarin içerir, özellikle menopoz dönemindeki kadınlarda meme kanserini engeller,

Diyabet hastaları için bulunmaz bir şifa kaynağıdır,

Felç olma riskini azaltır,

Göğüs ağrılarının azalmasını sağlar,

Kan basıncını düşürür ve hipertansiyona fayda sağlar,

Depresyona iyi gelir, rahatlatıcı bir etkiye sahiptir, stresi engeller,

Ayrıca karaciğer hastalıklarında da bir kalkan görevi görmektedir,

Geç yaşlardan itibaren kullanıldığında meme, prostat, kolon kanseri gibi hormonlara bağlı kanser türlerini engelleyerek sağlıklı bir yaşam sunar.

Keten tohumunun adet dönemine etkisi nedir?

Keten tohumunun linmarin içerdiğini belirtmiştik Linmarin östrojen ve progesteron hormonlarının üzerine olumlu etkiler yaratmaktadır. Bu sayede kadınların rahatlamasını sağlayarak adet döneminde meydana gelen arıların azalmasını sağlar. Hatta ağrısız geçirmeniz oldukça muhtemeldir.

Özellikle menopoz döneminde sıcak basmasını engeller ve ferahlatır. Erkeklerde ise sağlıklı sperm sayısını arttırarak, erken iktidarsızlık gibi durumların ortadan kalmasını sağlar. Sağlıklı bir cinsel hayat için mutlaka keten tohumu tüketmelisiniz.

Keten tohumu kanseri engeller mi?

Çağımızın tedavisi pek mümkün olmayan hastalıklarından biri kanserdir. Keten tohumu ise kanserli hücrelerin yayılmasını engeller. Toronto Üniversitesi'nde yapılan araştırmalar sonucunda özellikle meme kanserine karşı bir kalkan olduğu belirlenmiştir. Kadınlar hamilelik ve emzirme dönemleri hariç keten tohumunu ergenlik döneminden itibaren mutlaka kullanmalıdır. Diğer yandan prostat kanseri ve kolon kanserine karşı da koruyucu bir etkisi vardır.

Keten tohumu yağı neden tercih edilmelidir?

Keten tohumunun faydalarını sizler için sıraladık. Bu kadar faydası varken neden kullanılmasın ki? Bu tohumun dış yüzeyinde selüloz adı verilen bir tabaka vardır. Tohumun faydalarını görmek için ilk önce midenin bu tabakayı eritmesi gerekmektedir.

Vücudumuzda ise bu tabakayı parçalayacak bir enzim bulunmamaktadır. Bu yüzden eğer kilo vermek ve tok kalmak istemiyorsanız o halde yağını kullanmanız gerekmektedir. Tohum halinde tüketildiğinde vücudun istediği ölçüde bir yarar sağlamayacaktır. Sadece sizi tok tutmakla yetinir. Bu yüzden uzmanlar keten tohumunun faydalarını görmek isteyenler için yağının tüketmenizi önermektedirler.

Keten tohumunun zararları nelerdir?

Keten tohumunu belirli bir miktarda tüketmeniz gerekmektedir. Aşırıya kaçtığınızda ishale sebep olabilir. Diğer yandan alerjiniz varsa deride kaşınma, kızarıklık ya da şişkinlik görülebilir. Hormonal problemleri olanlar, hamile ve emziren kadınlar kesinlikle kullanmamalıdır. Keten tohumunu kullanmadan önce mutlaka bir uzmana başvurmanız tavsiye edilir.