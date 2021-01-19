Keskin yüz hatlarına nasıl sahip olunur?

Keskin yüz hatları için yüzün genel olarak altın orana sahip olması gerekir. Ancak en çok belirgin çene kemiklerine sahip olmak önemli bir rol oynar.

Bunlar arasında en etkili rolü belirgin çene hattı alır. Yüzün daha sağlıklı, zinde ve genç görünmesine yardımcı olur. Diyet ve egzersize rağmen çene çizginiz düzelmiyorsa, estetik cerrahinin sunduğu ameliyatlı ameliyatsız tekniklerden faydalanabilirsiniz.

Cerrahi olmayan seçenekler arasında dermal dolgu maddeleri, nörotoksinler, yağ gibi dolgu malzemeleri enjekte edilebilir veya cerrahi ip askılama seçenekleri bulunur.

Dermal dolgu maddelerini doğrudan çene hattına enjekte ederek, kemik açınızın ve mandibulanızın kenarı geliştirilir. Bu belirgin bir kemik kenarı olmayan hastalarda en iyi sonucu verir. Sonuçlar hemen alınır ve kullanılan dermal dolgu maddesine bağlı olarak yaklaşık 12-18 ay sürebilir.

Masseter kaslarına nörotoksin özelliği olan maddeler doğrudan yüzün masseter kaslarına enjekte edilir, bu da genel yüz şeklinize biraz daha "V" şekli vermeye yardımcı olur. Sonuçları yaklaşık 3-4 ay sürer.

Kişinin kendisinden alınan yağ hücreleriyle çene şekillendirme yapılabilir. Genel kilonuzu koruduğunuz sürece etkisi çok daha uzun süreli olabilir.

Hafif gevşek cildinizi sıkılaştırmak için çenenizin etrafına cerrahi ip askılama işlemi yapılabilir. Cerrahi ipler, ipin içeriğine göre genellikle 6-12 ay yada 3-5 yıl dayanabilir.

Cerrahi seçenekler

Cerrahi seçenekler, boyun ve çene çizgisi çevresinde orta ila daha fazla miktarda yağ ve gevşek cilde sahip hastalar içindir. Liposuction, boyun germe veya her ikisi bir arada uygulanabilir.

Çene altında erimeyen yağlarınız varsa, yağları almak ve güzel tanımlanmış bir çene hattı oluşturmak için boyun ve çene bölgesi liposuctionı yapılabilir. Kullanılan teknolojiye bağlı olarak liposuction ile hafif ila orta derecede cilt sıkılaştırması sağlanır. Yağ fiziksel olarak alındığı için sonuçlar uzun ömürlü olur.

Boyun germe işlemi yapılabilir. Kulak arkasında ve çenenin altında bir kesi yaptıktan sonra boyun germe işlemi yapılır. Boyun germe prosedürü en iyi ve en uzun vadeli sonuçlar elde edilmesini sağlar