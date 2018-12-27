Demir Grup Sivasspor’da gösterdiği performansla yeniden eski günlerine nazire yapan Robinho ara tramsfer döneminin en çok konuşulacak oyuncusu durumunda. Geçen sezonun devre arasında geldiği Sivasspor’la 1.5 yıllık sözleşme imzalayan dünyaca ünlü yıldızın kontratı sezon sonunda bitiyor. Yiğidolar, 2 ay önceden görüşmeye başladığı 33 yaşındaki oyuncuyu hala takımda kalması adına ikna edebilmiş değil. Bunun nedeni ise lider Başakşehir’in de başarılı futbolcuyu kadrosuna katmak için devreye girmesi. Sambacı’yı ara transferde kadrosuna katmak isteyen Başakşehir’in transferi gerçekleştirmek adına güçlü bir kontratla teklifini sunduğu belirtildi. Sivasspor’a da 1 milyon Euro bonservis öneren İstanbul ekibi, transferi bitirmek adına Brezilyalı yıldızın kararını vermesini bekliyor.

Yiğido reddediyor!

Sivasspor Yönetimi ise oyuncuya gelen teklifi kabul etmiyor, yeni sözleşmeyi imzalatmaya çalışıyor. FANATİK’in ulaştığı bilgiye göre ailesiyle birlikte ülkesine tatile giden Robinho’nun 3 Ocak’taki kampa kadar kararını vereceği ve Sivasspor’a bunu bildireceği ifade edildi. Yiğidolar ise Robinho gitmek isterse talip olacak takımlardan en az 3 milyon Euro istemeyi planlıyor.

Mehmet Ali Sabuncu