ING Basketbol Süper Ligi'nde Andreas Pistiolis dönemi sonrası çıkış yakalayan ve sezonu Play-Off yarı finalinde Anadolu Efes'e elenerek kapatan Galatasaray Nef'te flaş bir ayrılık yaşanabilir.

Sportando'da yer alan habere göre Galatasaray Nef'in yıldız basketbolcusu Kerry Blackshear Jr. takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

ABD'li basketbolcunun Japon takımı Hiroshima Dragonflies'ın kadrosuna katılması bekleniyor.

25 yaşındaki basketbolcu Basketbol Süper Ligi'nde 12.8 sayı, 6.2 ribaund ve 1.9 asist ortalamaları ile mücadele etmişti.

Kerry Blackshear Jr. kimdir?

28 Ocak 1997 ABD Florida doğumlu olan Kerry Blackshear 2.08 cm boyunda ve uzun forvet pozisyonunda forma giyiyor. Basketbol geleneklerine sahip bir aileden gelen Kerry, babası ve annesinin kariyer yolunu takip ederek küçük yaşta basketbola başladı. Kolejde üç yıl boyunca Virginia Tech forması giydikten sonra son yılı için doğum yeri olan Florida’ya geçiş yaptı. Florida Gators’daki son sezonunda 12.8 sayı ve 7.5 ribaund ortalamaları yakaladı.

Kolej kariyerinin ardından ilk profesyonel sözleşmesini İsrail’de Hapoel Galil Gilboa ile imzaladı. İsrail Ligi’nde 14.8 sayı, 7.9 ribaund, 2 asist ortalamaları yakalarken üç sayı çizgisinin gerisinden %41.7 ile oynadı.

Kerry Blackshear Jr., sonrasında ise 24 Ağustos 2021'de Galatasaray Nef'in kadrosuna katılmıştı.



