Kerem Yiğit’in en büyük hayali İngiltere’de futbol oynamak

Manisa Futbol Kulübünün 16 yaşındaki genç milli futbolcusu Yiğit Kerem, Antalya Belek kampında açıklamalarda bulundu. Futbola nasıl başladığını, hayallerini ve gelecek ile ilgili planlamalarını anlatan Yiğit Kerem, ilk hedefinin Manisa Futbol Kulübü forması altında Süper Lig’de forma giymek olduğunu söyledi. 2004 doğumlu olduğunu ve 2012 yılında Manisa Futbol Kulübü’nün yaz futbol okulunda keşfedildiğini söyleyerek sözlerine başlayan Kerem, “Beni sokak arasında izleyip ilk beğenen mahallemizdeki caminin imamı olmuş. O dönemlerde sürekli sokak aralarında top oynuyorduk. Beni izleyen caminin imamı, babamın yanına gitmiş, ‘Bu çocukta yetenek var. İstersen bir takımın altyapısına yazdır’ demiş. Babamda beni bir gün gizli gizli izlemiş. O dönemde Manisa Futbol Kulübümüzün yaz futbol okuluna 8 yaşında kayıt oldum. Daha sonra beğenildim ve 2014 yılında filiz lisansım çıktı. İzmir’de düzenlenen Pınarbaşı Cup Turnuvası’nda, ‘Geleceğin Yıldız Adayı’ ödülünü aldım. Bu turnuva benim katıldığım ilk turnuvaydı. Daha sonra Pınar Gücü takımının düzenlediği turnuvaya katıldık. Orada da, ‘En iyi oyuncu’ ödülünü aldım. O dönemde Beşiktaş’ın altyapısı hocası Semih Sezerli beni izlemiş ve beğenmiş. Sonra gittiğimiz turnuvalarda büyük takımlar izleyip beğenmişler. Bu sene başında ise en son Fenerbahçe’den teklif gelmiş. Şu anda doğup büyüdüğüm, kentimin takımı olan Manisa Futbol Kulübü’nde hedeflerime ulaşmak istiyorum” diye konuştu.

“Hayallerimin ilk adımını atıyorum”

Şu anda hayallerinin ilk adımını attığını söyleyen Yiğit Kerem, “Çok mutluyum ancak daha yolun başında olduğumu biliyorum. Bu şansı en iyi şekilde değerlendirmek için çok çalışıyorum. İlk hedefim Manisa FK’da kendimi göstermek. İnşallah bu şansı en iyi şekilde değerlendireceğim. Sonrasında ise çok büyük hedeflerim var. Allah nasip ederse, İngiltere Premier Ligi’nde forma giymek istiyorum. İlk hedefim Manisa FK forması altında Süper Ligde oynamak. FC Barcelona gibi bir takımda forma giymek çok isterim” ifadelerini kullandı.

“Her gün yatmadan önce Lionel Messi’nin videolarını izliyorum”

A takıma çağrıldığı ilk gün heyecandan uyuyamadığını dile getiren Yiğit Kerem, “Başta Serdar ağabey olsun, Nizamettin ağabey olsun, herkes bana takımda çok iyi davranıyor ve iyi yerlere gelmemi istiyor. Kendime ise dünyanın en iyi futbolcusu olarak gördüğüm, Lionel Messi’yi örnek alıyorum. Sürekli onun maçlarını izliyorum. Her gece yatmadan önce onun videolarını yarım saat izliyorum. Ondan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Dünyada en beğendiğim futbolcu o. Türkiye’de de Emre Belezoğlu’nu çok beğeniyorum ve örnek alıyorum. Oyun tarzı da bana benziyor. Türkiye’de ise idolüm Emre Belözoğlu. Kendi takımımda da Nizamettin ağabeyi örnek alıyorum. Onun da oyun tarzını çok beğeniyorum” diye konuştu.

“Uzun yıllar milli takım formasını giymek istiyorum”

Sözlerinin sonunda uzun yıllar milli takım formasını giymek istediğini söyleyen Yiğit Kerem, “Milli takımda da zirveye çıkmak istiyorum. Emre Belözoğlu ağabey 35 yaşında ve milli takım formasını giymeye devam ediyor. İnşallah bende onun gibi bir futbolcu olurum ve ülkeme en iyi şekilde hizmet ederim. Bütün dualarım, çalışmalarım bunun için” ifadelerini kullandı.

İHA