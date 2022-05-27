Galatasaray ’da 11 Haziran’da yapılacak seçimler birçok alanda kulübün elini kolunu bağlıyor. Bu konuların en başında da transfer geliyor. Çünkü seçilecek başkan ve yönetimin transferde nasıl bir yol izleyeceğinin yanı sıra, Burak Elmas yönetimi bütün görüşmeleri durdurma kararı aldı. Üstüne bir de Torrent ile yolların ayrılacağı hesaba katılınca ne gelecek isimler ne de yolların ayrılacağı oyuncular konusundaki belirsizlik zirve yapıyor. Bunun en net örneği ise bu sezon beklentilerin de üzerinde patlama yapan Kerem Ak-türkoğlu’nda yaşanıyor.

ZAMALEK PARA BEKLİYOR

Millî oyuncu, Avrupa’nın dev kulüplerinin radarına girerken Lyon sarı kırmızılılarla görüşerek elini çabuk tutmak istiyor. Ancak Fransız ekip de seçim sonucunu beklemek zorunda kaldı. Ayrıca daha önce Bordeaux’nun kapısından dönen Mustafa Muhammed için de Lille ve Montpellier devreye girdi. Mısırlı oyuncunun menajeriyle ilk temaslar kuruldu. Zamalek’e henüz 4 milyon dolarlık ödeme yapmayan Cimbom’da yeni yönetim gelecek teklifleri gündeme alarak bu mecburi ödemeden kaçınabilir.

FRANSA HAYALİ

Daha önce Bordeaux’nun kapısından dönen Mustafa Muhammed, Domenec Torrent’in gelişiyle formasını Gomis’e kaptırmıştı. Bu sezon 8 gol atıp 5 asist yapan Mısırlı oyuncunun Fransa’ya transfer olma fikrine sıcak baktığı öğrenildi. (Türkiye)