Ünlü oyuncu Aslı Enver, eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile yeni bir aşka yelken açtı. Sürpriz aşktan sonra Kerem Tunçeri'ye ait olduğu iddia edilen bazı mesajlar arka arkaya ifşa edildi. Yapılan paylaşımlar sonrası Kerem Tunçeri sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yaşananlardan eski basketbolcu sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Yazılı ve görsel basın ya da sosyal medya hesapları üzerinden adımı kullanarak manipülatif iddia ve paylaşımlarda bulunan, kamuoyunda gerçeğe aykırı algı oluşturacak şekilde içerik yayınlayan kişilere yönelik; vicdana ve iyi niyete en fazla ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde tüm haklarımı koruyacağımı, siber saldırılara izin vermeyeceğimi ve ilgililer hakkında soruşturma başlatılmasının yanı sıra manevi tazminat davaları açılması için gerekli başvuruların yapıldığını kamuoyuna saygı ile paylaşırım.