Kerem Tunçeri çapkınlık turunda

Eski basketbolcu Kerem Tunçeri, özel hayatında gaza bastı. İki yıl önce sosyetik Aslışah Alkoçlar'dan ayrıldıktan sonra adı sayısız güzelle anılan Tunçeri, önceki akşam da çapkınlıktaydı.

Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre; Tunçeri, önceki akşam Beyoğlu’nda kaçamak yaptığı esmer bir güzelle objektife yakalanmamak için mekanı tek başına terk etti...

İki yıl önce sosyetik Aslışah Alkoçlar'dan ayrıldıktan sonra adı sayısız güzelle anılan Tunçeri, önceki akşam da çapkınlıktaydı. Kerem Tunçeri, esmer bir güzelle Asmalımescit'teki Akbabalı Restoran'da baş başa yemeğe çıktı.