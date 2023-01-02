TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bursaspor ’un bugünkü antrenmanında beklenmedik bir sakatlık yaşandı. Devre arası çalışmalarına basına kapalı şekilde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde devam eden yeşil-beyazlı takımın genç futbolcusu Kerem Kök, ciddi bir sakatlık geçirdi. 2004 doğumlu futbolcunun ayak bileğinde kırık ve bağ kopması tespit edildiği açıklandı.

Bursaspor Kulübü’nden konuyla ilgili şu ifadeler kullanıldı: “Profesyonel futbolcularımızdan Kerem Kök, bugün yapılan antrenmanda ayak bileği kırığı ve bağ kopması sakatlığı yaşamış, sezonu kapatmıştır. Tedavisine hemen başlanmış olup en kısa sürede ameliyatı gerçekleşecektir.”