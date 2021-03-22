Yıldızlar ve gençlerde Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda kazandığı altın madalyaların ardından büyüklerde ilk kez katıldığı 2019 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz, 2020 Avrupa Şampiyonası'nda ise gümüş madalya kazanan 21 yaşındaki sporcu, Macaristan'da düzenlenen elemelerde de kendi adına ilki başardı.

Kerem, Tokyo Olimpiyatları Avrupa Elemeleri'nde 60 kiloram grekoromen stilde finale çıkıp kariyerinde ilk kez olimpiyat kotasını aldıktan sonra dün finalde Alman rakibi Etienne Kinsinger'i 5-1 yenerek altın madalyayı da boynuna taktı. 2019 yılında Dünya Güreş Birliği (UWW) tarafından yılın en iyi genç grekoromen güreşçisi seçilen sporcu, 23 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Tokyo Olimpiyatları'na yine bir ilki gerçekleştirip madalya almak için gidecek. Olimpiyatlar ve kota müsabakaları geçen yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle ertenmişti. 5 çocuklu ailenin en büyük çocuğu olarak imkansızlıklar içinde büyüyen, güreşte okul seçmelerinde tesadüfen keşfedilen Kerem, başarılarıyla kolu felçli annesi ve zihinsel engelli küçük kız kardeşinin de umudu olmuştu.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)