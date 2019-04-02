Kerem Kamal: Efsane olmak istiyorum!

Kerem Kamal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Romanya’nın başkenti Bükreş’te 8-14 Nisan tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada Türkiye’yi temsil edeceği için çok mutlu olduğunu aktardı.

Alt yaş kategorilerinde Avrupa şampiyonalarında birçok başarıya imza atan Kerem, "İlk kez 2014 yılında Avrupa Şampiyonası’na gittim. Yıldızlar kategorisinde düzenlenen organizasyona yaşım küçük olduğu için doktor raporuyla katılmıştım. Kendimden 2 yaş büyük sporcularla güreştim. Bu şekilde şampiyon oldum. Bu bana öz güven verdi." diye konuştu.

Kerem Kamal, daha sonra katıldığı tüm Avrupa şampiyonalarında madalya aldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"2015, 2017, 2018 ve 2019’da Avrupa şampiyonu oldum. Dünya Şampiyonası’nda da madalya aldım. 7’si şampiyonluk, 3’ü ikincilik, 2’si de üçüncülük olmak üzere şu an toplamda 12 madalyam var. Nasip olursa benim bir hedefim var. 2016’dan beri bütün şampiyonalarda en iyi şekilde güreşip, 2020 Tokyo Olimpiyatları’na en güçlü şekilde gitmek istiyorum. Orada da madalya alarak hayalimi gerçekleştirmeyi hedefliyorum. Olimpiyatlar her sporcunun hayalidir. Bu hayalim küçük yaşlarda başladı. Arkadaşlarımla aramızda konuşurken olimpiyat konusu açılınca içim bir tuhaf oluyor, kalbim farklı atıyor."

"İkinci hayatımı yaşıyorum"

Kerem Kamal, küçük yaşta başladığı güreşte yaşadığı zorluklara rağmen başarılı bir performans sergilediğini anlatarak, "Oturduğum mahalle pek tekin değildi. Oradan gelip yurt dışına çıkmak, farklı ülkeleri gezmek zor gibiydi. Şu an istediklerimden fazlasını yapabiliyorum. Gezebiliyorum, görebiliyorum. Güreş benim için ikinci bir hayat oldu. İkinci hayatımı yaşıyorum. Normal bir şampiyon olmak istemiyorum. Efsane olmak istiyorum. Farklı biri olduğumu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Güreş yaptığı dönemdeki kündeleri nedeniyle Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya’yı örnek aldığını ifade eden Kerem, "Kündeyi Hamza Yerlikaya’yı izleyerek öğrendim. Hamza Yerlikaya, örnek aldığım güreşçilerden biri." şeklinde görüş belirtti.

"Kendime çok güveniyorum"

Kerem Kamal, bu yıl düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazandığını anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen sene doktor raporuyla Büyükler Dünya Şampiyonası’na gitmiştim. Bu, benim için büyük bir tecrübe oldu. Benden fazla uzakta olmadıklarını gördüm. Bir süre önce Hırvatistan’da bir turnuva vardı ve orada birinci oldum. Çok iyi sporcuları yendim. Bunun peşinde 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya aldım. Kendime çok güveniyorum, iyi başladım. Büyükler Avrupa Şampiyonası’nda ilk kez güreşeceğim. Umarım madalya ile ülkeme dönmek nasip olur."

Kerem Kamal, güreşe başladığında ailesinin yaklaşımının farklı olduğunu anlatarak, "İlk 3 yılda minik sporcu olduğum için fazla bir geliri yoktu. Kampa giderken de biraz sıkıntılı durumlarımız vardı. Babamla konuştuk ve bana ’Bir geliri var mı oğlum?’ dedi. Ben de ’Şimdilik yok.’ dedim. Bir yıl sonra Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi oldum. Böyle olunca daha çok desteklemeye başladılar." değerlendirmesinde bulundu.

İSTANBUL (AA) - ERCAN ÇAKAR