Kerem Kamal dünya şampiyonu oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçisi Kerem Kamal, İspanya’da tarih yazdı. Kamal, Pontevedra kentinde 13-19 Ekim tarihleri arasında düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda, 60 kilo grekoromen stil güreşte Azeri rakibi Nihat Zahid Mammadli ile karşı karşıya geldi.

Kamal Azeri rakibini 8-0 teknik üstünlük ile mağlup ederek altın madalya kazandı. Kamal şampiyonanın 1/8 turunda İranlı Omid Hossein Arami’yi, çeyrek finalde İsrailli rakibi Melkamu Fetene'yi, yarı finalde de Gürcü rakibi Irakli Dzimistarishvili’yi mağlup etmişti.

İZMİR (İHA)