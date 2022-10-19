Kerem Kamal adını finale yazdırdı!

Finalde İspanya'da devam eden U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nın 2. gününde bir final başarısı da Kerem Kamal'dan geldi. Grekoromen stil 60 kiloda mindere çıkan Kerem Kamal, yarı finalde Gürcü rakibi Irakli Dzimistarishvili ile mücadelesinde 4-4’lük sonuç sonrası adını finale yazdırdı.

Final müsabakaları bugün TSİ 19.00'da başlayacak. Milli sporcumuz sırasıyla çeyrek finalde İsrailli rakibi Melkamu Fetene'yi 5-4, ilk tur maçında da İranlı Omid Aram'ı 5-1 yenmişti. Bu arada 130kg'da Fatih Bozkurt'un final maçı ve 55kg'da Ahmet Ekrem Taşkınoğlu'nın bronz madalya maçı henüz başlamamıştı.