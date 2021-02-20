Kerem Demirbay Avrupa'da yetişmiş olan futbolculardan bir tanesidir. Kerem Demirbay orta saha mevkisinde forma giyen Türk asıllı bir futbolcudur. Kerem Demirbay altyapıya da ilk olarak Almanya Bundesliga takımlarında başlamıştır. Kerem Demirbay'ın şu anki bonservis bedeli değeri 18 Milyon eurodur. 2019'da ise 32 Milyon Euroluk bonservis bedeline sahip bir futbolcuydu. Kerem Demirbay sol ayaklı bir futbolcudur. Orta sahanın her yerinde oynayabilen Kerem Demirbay çok yönlü mevkiye sahiptir. Abisi de başka bir takımda oynayan Burak Demirbay'dır.

Kerem Demirbay takımında 10 numaralı formayı giymektedir. Orta sahada oynadığı gibi ön libero mevkisinde de forma giymektedir. 2017 yılında Almanya milli takımını tercih ederek şuana kadar Alman milli takımında 2 maçta forma giymiştir. Kerem Demirbay Almanya ekibinde 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunmaktadır. 32 milyon euroluk rekor bir bonservis bedeli ile Leverkusen'e transfer oldu. transfer olmuştur. 2019 yılından beridir Leverkusen forması giymektedir.

Kerem Demirbay nereli?

Almanya'nın Herten şehrinde dünyaya gelen Kerem Demirbay Türk asıllı bir Alman oyuncudur.

Kerem Demirbay kaç yaşında?

Kerem Demirbay 1993 doğumlu olup 27 yaşındadır.

Kerem Demirbay'ın boyu kaç?

Kerem Demirbay'ın boyu 1.83 metrelik boya sahiptir.

Kerem Demirbay hangi takımlarda oynadı?

Kerem Demirbay'ın altyapıda oynadığı takımlar şu şekildedir;

- Schalke 04

- Borussia Dortmund

- SG Wattenschied 09

- Borussia Dortmund

Kerem Demirbay'ın profesyonel kariyeri boyunca oynadığı takımlar aşağıdaki gibidir;

- Borussia Dortmund II

- Hamburg

- Hamburger SV II

- FC Kaiserlautern *kiralık olarak forma giydi.

- Fortuna Düsseldorf *kiralık olarak forma giydi.

- 1899 Hoffenheim

- Bayer 04 Leverkusen

2021 yılında Bayer Leverkusen ekibi ile sözleşmesi devam ettiği için Bayer Leverkusen'de devam etmektedir.

Kerem Demirbay'ın maaşı ne kadar?

Kerem Demirbay'ın Bayer Leverkusen'de almış olduğu yıllık maaş 2 Milyon Euro’dur.

Kerem Demirbay kimdir?

Gurbetçi bir aileden gelen Kerem Demirbay Almanya'da doğmuştur. Futbola da Schalke 04 takımın altyapısı iel başlamıştır. Kerem Demirbay bu takımda oldukça fazla beğenilmiştir. Tam 8 yıl Schalke 04 altyapısında forma giydikten sonra bir başka Alman takımı olan Borussia Dortmund altyapısına dahil olmuştur. Borussia Dortmund ile 1 yıl forma giydikten sonra Sg Wattenschield 09 takımına dahil olarak burada da 3 yıl altyapı deneyimi yaşamıştır. Kerem Demirbay daha sonra tekrardan Borussia Dortmund ile anlaşarak 2011 - 2012 yılları arasında altyapı deneyimini sürdürmüştür.

Kerem Demirbay Borussia Dortmund'un pivot takımı olan Borussia Dortmund II takımı ile profesyonel sözleşme imzalayarak profesyonel futbol hayatına başladı. 2012 - 2013 yılları arasında Borussia Dortmund II takımının forması ile 28 maça çıkarak 2 gol atamayı başarmıştır. Daha sonra 2013 yılında Hamburg takımına transfer olarak burada 3 maçta forma giydi. Hamburg takımına bedelsiz bir şekilde transfer olduktan sonra FC Kaiserlautern takımına da bedelsiz olarak kiralanmıştır. Kerem Demirbay Hamburg'a 2016 yılında döndükten sonra 4.7 Milyon Euroluk bonservis bedeli karşılığında Hoffenheim takımına transfer olmuştur. Hoffenheim'de göstermiş olduğu başarılı performanstan dolayı Leverkusen takımının dikkatini çekmeyi başarmıştır.

Leverkusen oyuncuyu 2019 yılında 32 Milyon Euroluk bonservis bedeli karşılığında transfer etmiştir. 32 Milyon Euro bonservis bedeli ile kendisini 5 yıllık Leverkusen formasına bağlayacak olan sözleşmeye evet diyen Kerem Demirbay burada etkili performansından ötürü çok beğenilmiştir. Kariyerini halen bu takımda sürdürmekte olan Kerem Demirbay şuana kadar 165 maçta forma giydi.