Kerem Can Akyüz görücüye çıkıyor

TFF 1. Lig'in 21. haftasında pazar günü deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Bursaspor'da önemli eksiklikler dikkat çekiyor.

Dört sarı kartını Eskişehirspor mücadelesinde tamamlayarak cezalı duruma düşen Serdar Özkan ve yine aynı maçta kırmızı kart ile oyundan atılan sol bek Onur Atasayar'ın forma giyemeyecek olması, Teknik Direktör İbrahim Üzülmez'i alternatiflere yöneltiyor. Devre arası transfer döneminde takımdan ayrılan bir başka sol bek Iasmin Latovlevici'nin de yokluğunda, Osmanlıspor karşılaşmasında sol bek mevkinde yeni transfer Kerem Can Akyüz'ün forma giymesi bekleniyor.

Akhisarspor ve Eskişehirspor mücadelelerinde yedek kulübesinde yer alan30 yaşındaki futbolcu, henüz yeni kulübünde süre alamadı. Akyüz, başkent ekibi ile oynanacak karşılaşmada İbrahim Üzülmez'in tek sol bek adayı olarak göze çarpıyor.

İHA