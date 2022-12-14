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Kerem Atakan Kesgin: "Güneş geldikten sonra kendimi daha değerli hissetmeye başladım"

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Kerem Atakan Kesgin, Şenol Güneş'in takımın başına geçmesiyle birlikte yaşanan değişimlerden bahsetti.

14 Aralık 2022, Çarşamba 09:25 Son Güncelleme:
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Kerem Atakan Kesgin: 'Güneş geldikten sonra kendimi daha değerli hissetmeye başladım'

Beşiktaş 'ın sezon başında Sivasspor 'dan kadrosuna kattığı Kerem Atakan Kesgin, Tivibuspor'a açıklamalarda bulundu. Antalya kampında konuşan Kesgin, "Beşiktaş'ta oynamak herkesin hayalidir. Bu hayalim gerçekleşti, burada olduğum için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

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Siyah-beyazlılarda yaşanan teknik direktör değişiminin kendisine olumlu şekilde yansıdığını dile getiren 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Şenol Güneş geldikten sonra kendimi daha değerli hissetmeye başladım. Hocamın güvenini boşa çıkarmayarak, elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

Genç oyuncu, bu sezon Siyah- Beyazlı formayı 1 lig ve bir de Türkiye Kupası'nda olmak üzere 2 kez giydi.

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