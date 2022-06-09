"MİLLİ TAKIMDA OLDUĞUMUZ İÇİN MUTLUYUZ"

Milli takıma seçildiği için mutlu olduğunu belirten Kesgin, "Bu bayrağın değerinin bilincindeyiz. Tatilmiş ya da başka bir şey aklımızda yok. 10 haziranda Kazakistan ve 14 haziranda Danimarka ile karşılaşacağız. İki maçı da kazanarak iyi bir son yapmak istiyoruz. 2000 doğumlular olarak son kez Ümit Milli Takım ile birlikteyiz. Gruptan çıkmaz şansımız az gözükse de elimizden geleni yapıp diğer sonuçlara bakacağız. Herkes çok iyi çalışıyor. Elinden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyor" şeklinde konuştu.

"A MİLLİ TAKIMDA OYNAMAYI ÇOK İSTİYORUM"

21 yaşındaki futbolcu, hedefinin A Milli Takım olduğuna vurgu yaparken, "A Milli Takım'da oynamayı çok istiyorum. Önümüzde uzun yıllar var. Çok iyi çalışarak, sezon içinde de iyi bir performans göstererek A Milli Takım'a gitmeyi istiyorum" diye konuştu.

"TÜRKİYE KUPASINI HAK ETTİK"

Sezon içinde Sivasspor ile çok iyi maçlar oynadıklarını belirten orta saha oyuncusu, "İyi de bir Ziraat Türkiye Kupası serüveni yaşadık. Finalde de iyi oynadık ve hak ettik, kupayı kazandık. Sivasspor adına tarihe geçtik" açıklamasında bulundu.

"KRİTİK MAÇLARDA KATKIM OLDUĞU İÇİN MUTLUYUM"

Kritik maçlarda skora katkı yaptığını dile getiren Kesgin, " Göztepe 'de bir şanssızlık yaşadık ve toparlamam zor oldu. Sivasspor'da süre almaya başladım ve şansımı iyi kullandım. Ligin ikinci yarısı benim adıma çok iyi geçti. Kritik maçlarda ön plana çıkıp hem ligde, hem de kupada katkım olduğu için çok mutluyum. Gelecek sezon daha çok dakika alarak daha çok gol ve asist katkısı yapmak istiyorum" şeklinde konuştu.

"AVRUPA'DA OYNAMAK İSTİYORUM"

Transferi şu an düşünmediğini ve milli takıma odaklandığını belirten Kesgin, "Kampta olduğum için transferlerle ilgilenmiyorum ama olursa da hem kulübüm, hem de kendi adıma en iyisi istiyorum. Avrupa'da oynamak istiyorum. Hayırlı olsun" dedi.

DHA