Sarı- Kırmızılılar’ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Hatayspor maçında da sahnedeydi. Son olarak 25 Aralık’ta Antalyaspor mücadelesinde ilk 11’de forma giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu, 2-0 kazanılan mücadelede ceza sahası dışından attığı harika golle zaferin mimarlarından biri olmuştu.

23 yaşındaki futbolcu, dün de Akdeniz ekibi karşısında yine sahada elinden geleni yaptı. Kerem, ilk yarının uzatma dakikalarında frikikten kaydettiği gol ile Sarı-Kırmızılı ekibin, soyunma odasına 2-1 önde girmesini sağladı. Kerem, Hatayspor mücadelesinde elinden geleni yaparken, sergilediği performans galibiyet için yeterli olmadı. Milli futbolcu, 90 dakika sahada kaldı.

Kerem Aktürkoğlu, attığı golün ardından; trafik kazasında hayatını kaybeden eski Galatasaraylı futbolcu Ahmet Çalık'ın formasını açtı.