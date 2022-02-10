Beşiktaş altyapısında yetişen ve bir döneme damga vurması beklenen Muhammed Demirci, maalesef kariyer basamaklarını istediği gibi atlayamadı. 10 yaşında Barcelona altyapısında idmanlara çıkmaya başlayan ve bir dönem 'Yerli Messi' olarak lanse edilen Muhammed, birçok takım gezdi ancak umutla beklenen performansı bir türlü gösteremedi. Futbol kamuoyu, yetenekli solaktan umutlarını kesmek üzereyken Temmuz 2021'de TFF 2. Lig ekiplerinden Anagold 24Erzincanspor'a imza atan Demirci, klasını konuşturmaya başladı.

En iyi sezonunu geçiriyor

Erzincan, Beyaz Grup'ta Play-Off iddiasını sürdürürken 20 maçta şans bulan 27 yaşındaki oyuncu, rakip fileleri 12 kez sarsmayı başardı. Kupada çıktığı 1 maçta 1 gol atan ve 21 resmi maçta 13 gol atan Muhammed, kariyer rekorunu kırdı.

Kariyerinde birçok takımda oynayan Muhammed, kendisinden beklenen çıkışı 24Erzicanspor'da yaptı.

Kendisinden beklenen performans

Beşiktaş, Gaziantep FK (O dönemki adı: Gaziantep Büyükşehir Belediyespor), Mouscron, Şanlıurfaspor'da gol sevinci yaşayamayan, Sarıyer'de ise sadece 1 gol atabilen solak oyuncu, İstanbulspor'da çıktığı 70 maçta ise 8 gol atmıştı. 24Erzincanspor'daki ilk döneminde 11 maçta 3 gol, 1 asistle oynayan ve takımın Play Off şampiyonluğu yaşayarak 2. Lig'e yükseldiği kadroda olan Muhammed, ikinci döneminde kendisini sadece futbola odakladığını gösterdi.

24Erzincanspor, Kerem Aktürkoğlu'nun ardından Muhammed Demirci'yi de parlatıyor. Kerem, 2019/20'de 19 gol attı. Muhammed, 2021/22'de şimdiden 13 gole ulaştı.

2019/20'nin yıldızı Kerem Aktürkoğlu

2019/20'de 24Erzincanspor, TFF 3. Lig 1. Grup'ta 55 puanla şampiyon olan Serik Belediyespor'un ardından 52 puanla 2. sırada yer almış. Play Off Yarı Final maçında Artvin Hopaspor'u 4-2, finalde ise 68 Aksaray Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek TFF 2. Lig bileti almıştı. Takımın yıldızı ise Kerem Aktürkoğlu olurken başarılı oyuncu, ligde 28 maçta 17 gol, Play-Off'ta ise 2 maçta 3 gol atarak şampiyonluğun mimarı olmuştu.

2021/22'nin yıldızı Muhammed mi olacak?

O dönem kariyeri düşüşte olan Kerem'i parlatan ve Galatasaray 'a gönderen Erzincan ekibi, şimdi de Muhammed için büyük bir şans. Kendisinden beklenen performansı 27 yaşında göstermeye başlayan, taraftarın sevgilisi olan Muhammed, bu performansını sürdürmesi halinde Süper Lig'e sıçrayabilir. Geçmiş dönemdeki yaptığı hatalardan ders aldığı gözlenen yetenekli orta sahanın kariyer yolculuğunu ise zaman gösterecek.

11 yaşında Barcelona'nın bile yeteneklerine hayran kalıp altyapısına transfer etmek istediği Muhammed Demirci'nin hayali yeniden Beşiktaş forması giymek.

'Hayalim ve hedefim yeniden Beşiktaş'ta oynamak'

2020 yılında verdiği bir röportajda hayalinin yeniden Beşiktaş olduğunu vurgulayan Muhammed, şu ifadeleri kullanmıştı: ''Hayalim ve hedefim yeniden Beşiktaş'ta oynamak. Beşiktaş'a şu andaki durumumla gidemem. Kendimi geliştirdiğim zaman Beşiktaş'ta tekrardan oynayacağımı düşünüyorum.''

Kaan Karahan