Galatasaray 'ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Antalya kampında antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu.

Kaptanlığıyla ilgili açıklamada bulunan Kerem Aktürkoğlu, "Kaptanlık konuşmasını Okan Hoca ve Erden Ağabey ile yaptık. Böyle bir şey düşünmüşler. Kaptanlık rolü verilmeden önce de Türkler ve yabancılar arasında köprü olma işini yapmaya çalışıyordum. Hocamızla, Erden Ağabey ile bunu konuştuk. 'Nando ve Bafe'den sonra bu görev senin' dediler. Ben de teşekkür ettim. Bu zamana kadar böyle bir sorumluluk almak istedim, verildi verilmedi, bazen yaptım bazen yapamadım. Genellikle sorumlulukların altından kalktım. Benden önce Selçuk, Arda, Burak, Ömer ağabeyler kaptanlık görevini yaptı. Onlardan ne öğrenip gördüysem ben de aynı şekilde takım arkadaşlarıma göstereceğim" dedi.

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Transfer haberleriyle de ilgili konuşan yıldız oyuncu, "Transfer haberlerini yapan sizlersiniz, en başından beri bunları düşünmediğimi ve futbolumu düşündüğümü söyledim. Her futbolcu Avrupa'da kendisini ve ülkesini temsil etmek ister. Ben de istiyorum ama benim tek amacım var, Galatasaray'da şampiyonluk yaşamak" ifadelerini kullandı.

Kerem Aktürkoğlu ayrıca "Çok büyük dünya yıldızları. Futbolculuklarının dışında çok da iyi insanlar. Bu en önemli kriter. Onlarla iletişim halinde olabiliyorsunuz. Sürekli bizimle iletişim halindeler. Aynı zamanda onlar da bir şey öğrenmeye çalışıyorlar. Ben Mertens'im, ben Icardi'yim, ben Torreira'yım diye düşünmüyorlar. Onlar da hatalarını kabul ediyorlar. Bence bu çok önemli. Türk futbolcuların da bunu örnek alması gerekiyor. Bizim dünya yıldızlarımızın en büyük özelliği herkese örnek davranışlar sergileyebilmeleri" açıklamasında bulundu.



