UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında PSV Eindhoven ile karşı karşıya gelecek Galatasaray 'da Kerem Aktürkoğlu, karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın yer aldığı her kulvarda galibiyet için oynayacağını ifade eden 22 yaşındaki kanat oyuncusu, şu ifadeleri kullandı:

"Sezonu erken açtık ama iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Galatasaray, adının olduğu her kulvarda başarı ve galibiyet için oynar. Önemli bir maça çıkacağımızın farkındayız. Umarım güzel bir sonuçla evimize döneriz. Zor bir maç olacağını biliyoruz. Hocamız bizi rakibe çok iyi çalıştırdı. Bu çalışmaları yarın sahaya en iyi şekilde yansıtacağımızı düşünüyorum. Galatasaray armasını en iyi şekilde temsil etmek için sahada olacağız."



