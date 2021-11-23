Galatasaray 'ın son haftalardaki en formda ismi olan Kerem Aktürkoğlu'ndan 2-1 kaybettikleri Fenerbahçe derbisi sonrası dikkat çeken bir hamle geldi. Milli futbolcu, derbiden 24 saat geçtikten sonra kişisel sosyal medya hesaplarından maçtan bir karesini paylaştı. Gönderisine '4 yıldız' notunu düşen 23 yaşındaki hücumcunun bu hareketi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Galatasaraylı taraftarlar, Kerem'in yaptığı paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

Golü puan için yeterli olmadı

Başarılı kanat oyuncusu, sezon geneline bakıldığında ise toplamda 9 kez ağları havalandırdı, 4 de asist yaptı. Ancak Kerem’in etkili performansı, Galatasaray’a derbide puan için yeterli olmadı. İlk yarıda yakalanan hızlı hücumda, kendi getirdiği topun devamında 60 metre dripling yapan genç yıldız, sonrasında Morutan’ın pasında soğukkanlığı bir şekilde vuruşunu yaptı ve ağları havalandırdı.

Kerem Aktürkoğlu, takımını 1-0 öne geçiren golünden sonra tribünlere koşmuştu.

Galatasaray'dan yıldızlı, Fenerbahçe'den yıldızsız paylaşım

Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe Kulübü, 2021/22 sezonunun başında 1959 yılı öncesinde kazanılan şampiyonlukların sayılmaması nedeniyle yıldızsız logo kullanacaklarını açıklamıştı. Galatasaray Kulübü'nün derbi ile ilgili yaptığı tüm paylaşımlarda Fenerbahçe logosunu yıldızlı bir şekilde kullanması da gözlerden kaçmamıştı. Sarı Lacivertli ekip ise maç ile ilgili yaptığı paylaşımlarda da yıldız kullanımı yapmamıştı. Kerem Aktürkoğlu'nun 4 yıldız paylaşımı da iki kulüp arasında yaşanan yıldız savaşına gönderme olarak yorumlandı.